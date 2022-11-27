Мы ошиблись, а Месси не прощает ошибок - тренер сборной Мексики

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино высказался о поражении от Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира --2022, отдельно отметив форвард противника Лионеля Месси. Слова тренера передает AS, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Пока есть возможность, будет биться за выход из группы. Нам нужно забивать голы так же. Но будет непросто. Второй гол Польши в матче против Саудовской Аравии только усложнил ситуацию. Мы ошиблись в мелочах в первом голе. А Месси не прощает даже таких ошибок. Он и забил решающий гол», — сказал Мартино.

Игра, прошедшая 26 ноября на арене «Лусаил Айконик» в Лусаиле, завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Голами в составе победителей отметились Лионель Месси (на 64-й минуте) и Энцо Фернандес (на 87-й). В эпизоде со вторым мячом команды Месси отдал результативный пас.

Для Месси этот гол стал уже восьмым в карьере на чемпионатах мира. Столько же мячей на счету легендарного аргентинца Диего Марадоны и игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.

Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С.

Лидерами квартета являются поляки, на счету которых четыре очка. Третье место занимает команда Саудовской Аравии (3), а четвертое — Мексика (1).

В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этой четверке, аргентинцы сыграют со сборной Польши, а мексиканцы — с командой Саудовской Аравии.