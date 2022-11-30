Сборная США обыграла команду Ирана и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Сборная США со счетом 1:0 обыграла команду Ирана в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла во вторник на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитым мячом в составе американской сборной отметился Кристиан Пулишич (38-я минута).

В другом матче группы B сборная Англии благодаря дублю Маркуса Рэшфорда и голу Фила Фодена обыграла команду Уэльса со счетом 3:0. Англичане заняли первое место в группе с 7 очками. Далее расположились сборные США (5), Ирана (3) и Уэльса (1).

В 1/8 финала сборная Англии 4 декабря сыграет с командой Сенегала. Американцы 3 декабря встретятся со сборной Нидерландов.