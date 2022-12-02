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Германия обыграла Коста-Рику, но вылетела с ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Спорт Материалы 2 декабря 2022 00:59 (UTC +04:00)
Германия обыграла Коста-Рику, но вылетела с ЧМ-2022 (ВИДЕО)

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Сборная Германии победила Коста‑Рику в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы Е завершилась со счетом 4:2 в пользу немецкой сборной.

За Коста‑Рику отличились Ельцин Техеда и Хуан Варгас. В составе немецкой сборной дубль оформил Кай Хавертц, еще по мячу на себя записали Серж Гнабри и Никлас Фюллькруг.

По итогам групповой стадии турнира Германия и Коста‑Рика заняли третье и четвертое места соответственно, завершив выступление на чемпионате мира.

Из квартета Е в 1/8 финала вышли Япония и Испания, занявшие первое и второе места.

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