Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Португалии крупно обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 6:1. Хет‑трик в составе португальской команды оформил Гонсалу Рамуш, а также по голу добавили Рафаэль Геррейру, Пепе и Рафаэл Леау.

Криштиану Роналду появился на поле на 73‑й минуте матча.

В четвертьфинале турнира Португалия сыграет с Марокко, которое в своем матче 1/8 финала в серии пенальти обыграло Испанию. Встреча пройдет 10 декабря, начало в 19:00 (GMT+4).