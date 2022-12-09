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Сборная Хорватии обыграла бразильцев и стала первым полуфиналистом чемпионата мира (ВИДЕО)

Спорт Материалы 9 декабря 2022 21:48 (UTC +04:00)
Сборная Хорватии обыграла бразильцев и стала первым полуфиналистом чемпионата мира (ВИДЕО)

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Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла в пятницу на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, у бразильцев отличился Неймар (105-я минута), в составе хорватской команды гол забил Бруно Петкович (117). В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.

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