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Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Спорт Материалы 9 декабря 2022 23:47 (UTC +04:00)
Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

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Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, комментарий Тите в пятницу приводит телеканал ESPN.

"Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла", - сказал Тите.

9 декабря сборная Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2 победила команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма - 1:1.

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