Сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов и прошла в полуфинал ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в ночь на субботу на Национальном стадионе в Лусаиле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2, у аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти), в составе нидерландцев дубль оформил Вауг Вегхорст (83, 90+11). В серии пенальти сборная Аргентины победила со счетом 4:3.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.