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Тренер Луи ван Гал подтвердил, что уходит из сборной Нидерландов по футболу

Спорт Материалы 10 декабря 2022 04:24 (UTC +04:00)
Тренер Луи ван Гал подтвердил, что уходит из сборной Нидерландов по футболу

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Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Об этом он заявил журналистам в субботу после поражения команды в четвертьфинале турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на субботу команда Нидерландов уступила сборной Аргентины в серии пенальти. В основное время европейцы сумели отыграться, проигрывая 0:2.

"Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла [в основное время] ни одного", - сказал Луи ван Гал.

Специалист в третий раз возглавил сборную Нидерландов в августе прошлого года. "Я горжусь своей командой, ребята отдали все силы. У нас великолепная беспроигрышная серия, отличная разница забитых и пропущенных мячей. У нас было прекрасное время, и сейчас невероятно больно, что мы выбыли таким образом", - отметил 71-летний тренер.

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