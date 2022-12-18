Игрок сборной Марокко Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после матча за бронзу ЧМ

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими после поражения от Хорватии в матче за третье место на чемпионате мира — 2022 пообщался с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Sport1.

По информации источника, марокканский футболист в подтрибунном помещении нашел функционера и оскорбил его. Ашраф обвинил Инфантино в том, что ФИФА не хочет, чтобы сборная Марокко получила медали ЧМ. Также Хакими не понравились арбитры, которые были назначены на матч с Хорватией, а также на полуфинал с Францией (0:2).

Встреча, прошедшая на «Международном стадионе Халифа» в Дохе, завершилась победой хорватских футболистов со счетом 2:1.

На седьмой минуте матча защитник сборной Хорватии Йошка Гвардиол открыл счет. Через две минуты защитник марокканцев Ашраф Дари забил ответный мяч. В конце первого тайма нападающий сборной Хорватии Мислав Оршич вновь вывел свою команду вперед.

Таким образом, сборная Хорватии заняла третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале хорватские футболисты потерпели поражение от сборной Аргентины со счетом 0:3, а команда Марокко проиграла французам со счетом 0:2.