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Бензема отказался от предложения Макрона посетить финал чемпионата мира

Спорт Материалы 18 декабря 2022 05:43 (UTC +04:00)
Бензема отказался от предложения Макрона посетить финал чемпионата мира

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Нападающий французской сборной Карим Бензема отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона вместе посетить финальный матч чемпионата мира в Катаре. Об этом, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает ESPN.

По информации издания, форвард, пропускающий турнир из-за травмы, мог отправиться в Катар в качестве зрителя на президентском самолете, однако не принял это приглашение. Отмечается, что Бензема по-прежнему поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул в борьбе с Аргентиной.

20 ноября стало известно, что 34-летний нападающий получил травму бедра на тренировке. Футболист не провел ни одного матча в Катаре, однако не был исключен из заявки сборной и, по данным RMC Sport, получит медаль чемпионата мира как и другие игроки команды.

Сборные Аргентины и Франции сразятся в решающем матче 18 декабря. Встреча пройдет в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 19:00. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

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