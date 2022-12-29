Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Лидсом»

В очередном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» переиграл «Лидс Юнайтед», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1.

В первом тайме на первой компенсированной к основному времени минуте счет открыл Родри. На 51-й минуте норвежский нападающий Эрлинг Холанд увеличил преимущество гостевой команды, а спустя еще 13 минут оформил дубль.

У проигравшей команды единственный мяч на свой счет оформил нидерландец Паскаль Стрейк с передачи Сэма Гринвуда.

После этой победы «горожане» набрали 35 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Лидс» с 15 баллами занимает 15-ю позицию в таблице АПЛ.

В следующем матче «Сити» на своем поле примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит 31 декабря в 18:00 по московскому времени.