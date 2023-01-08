"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в матче Кубка Англии по футболу

"Манчестер Сити" дома со счетом 4:0 обыграл лондонский "Челси" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей два мяча забил Рияд Марез, который отличился на 23-й и 85-й (с пенальти) минутах. Также голы забили Хулиан Альварес (30, с пенальти) и Фил Фоден (38).

В следующем раунде "Манчестер Сити" сыграет с победителем матча между лондонским "Арсеналом" и "Оксфордом", который пройдет 9 января.

"Манчестер Сити" во второй раз за неделю обыграл "Челси". 6 января команда победила соперника со счетом 1:0 в гостевом матче чемпионата Англии.