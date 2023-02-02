«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка лиги

Завершился полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, закончилась победой «Юнайтед» со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Забитыми мячами отметились Антони Марсьял и Фред. Нападающий Маркус Рашфорд отметился одной результативной передачей.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в финал турнира, где встретится с «Ньюкаслом», который в своем полуфинале обыграл «Саутгемптон». Встреча пройдет 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, на котором проходят главные футбольные матчи в Англии.