«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии благодаря победе над «Лацио»

Состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором туринский футбольный клуб «Ювентус» принимал «Лацио». Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц-Стэдиум» в Турине, завершилась победой «Ювентуса» со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

На 44-й минуте матча защитник туринской команды Бремер забил гол, который стал единственным в этом матче. Ему ассистировал сербский нападающий Филип Костич.

В матче 1/8 финала «Ювентус» одержал победу над «Монцей со счетом 2:1.

Таким образом, в полуфинале Кубка «Ювентус» сыграет с миланским «Интером», который в другом четвертьфинале одержал победу над «Аталантой» также со счетом 1:0. Первый полуфинальный матч пройдет 5 апреля, а второй 26 апреля.

В параллельном полуфинале встретятся «Кремонезе» и «Фиорентина».