Бекхэм назвал своего любимого футболиста

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси своим любимым футболистом, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Любимый игрок? Месси. Я люблю Лео по многим причинам. Он отличный отец, у него прекрасный характер. Но также я люблю его по той же причине, по которой его любят все. За его манеру игры.

Месси играет со страстью, со свободой. То, как он отыграл на чемпионате мира — 2022 вместе с Аргентиной, было для него по-настоящему невероятным моментом», — приводит слова англичанина ESPN.

Напомним, что 18 декабря в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Месси был признан лучшим игроком турнира.