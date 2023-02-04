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"Реал" сыграет с "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

Спорт Материалы 4 февраля 2023 23:13 (UTC +04:00)
"Реал" сыграет с "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

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Египетский "Аль-Ахли" со счетом 1:0 обыграл американский "Сиэтл" в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Марокко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол в составе победителей забил Мохамед Магди (88-я минута). В полуфинале "Аль-Ахли" сыграет с испанским "Реалом", который вышел в эту стадию автоматически. Матч пройдет 8 февраля в Рабате.

В другом полуфинале бразильский "Фламенго", автоматически попавший в 1/2 финала, сыграет с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии. В четвертьфинале "Аль-Хиляль" переиграл марокканский "Видад", основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были футболисты клуба из Саудовской Аравии (5:3). Матч между "Аль-Хилялем" и "Фламенго" пройдет 7 февраля в Танжере.

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