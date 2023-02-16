"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и возглавил АПЛ

«Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в отложенном матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:3, передает Trend со ссылкой на Матч.

В составе гостей отличились Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холанд. У хозяев поля забил Букайо Сака.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб и «Манчестер Сити» набрали по 51 очку, но подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «Арсенал» по дополнительным показателям. Однако у канониров есть игра в запасе.