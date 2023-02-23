"Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась в ночь на четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голом в составе "Манчестер Сити" отметился Рияд Марез (27-я минута). У "Лейпцига" отличился Йошко Гвардиол (70). Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола не произвел ни одной замены.

"Лейпциг" по итогам группового этапа занял второе место в группе F, уступив первую строчку испанскому "Реалу". "Манчестер Сити" стал первым в группе G.

В другом матче итальянский "Интер" дома обыграл португальский "Порту" со счетом 1:0. Мяч на 86-й минуте забил вышедший на замену бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. "Порту" с 78-й минуты играл в меньшинстве после удаления Отавио из-за двух желтых карточек.