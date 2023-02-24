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«Унион» и «Рома» завоевали путевки в 1/8 финала Лиги Европы

Спорт Материалы 24 февраля 2023 02:02 (UTC +04:00)
«Унион» и «Рома» завоевали путевки в 1/8 финала Лиги Европы

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Футболисты итальянской «Ромы» на своем поле победили австрийский «Зальцбург» в ответном матче раунда плей‑офф Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Андреа Белотти (33‑я минута) и Пауло Дибала (40).

Первый матч завершился победой «Зальцбурга» со счетом 1:0, но римляне по сумме двух матчей вышли в 1/8 финала турнира.

В другом матче немецкий «Унион» на своем поле одержал победу над нидерландским «Аяксом» (3:1). Голами отметились Робин Кнохе, реализовавший пенальти, а также Йосип Юранович и Данило Дуки. У амстердамцев точный удар на счету Мохаммеда Кудуса. Первый матч соперников завершился со счетом 0:0.

В матче между «Ренном» и «Шахтером» команды не смогли выявить участника 1/8 финала в основное время. В ответной встрече французы после 90 минут матча ведут со счетом 1:0. В первом матче «Шахтер» одержал победу со счетом 2:1.

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