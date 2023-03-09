"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

Итальянский "Милан" сыграл вничью с английским "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала и вышел в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась со счетом 0:0. На 77‑й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "шпор" Кристиан Ромеро. Игра началась с 10‑минутной задержкой из‑за позднего прибытия команд на стадион.

В первой игре в Италии победу одержали хозяева — 1:0.

Ранее в ¼ финала турнира вышли мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и португальская "Бенфика".