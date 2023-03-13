«Реал» объявил о готовности участвовать в судебном разбирательстве по делу «Барселоны»

Пресс-служба «Реала» на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором сказано, что мадридский клуб готов участвовать в судебном разбирательстве против «Барселоны», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Реал» выражает глубокую озабоченность по поводу серьезности фактов и подтверждает свою полную уверенность в действиях правосудия. Мадридский клуб согласился с тем, что в защиту своих законных интересов он появится в разбирательстве, как только судья откроет его для потерпевших сторон», - сказано в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м - €541 тыс., а в 2018-м - €318 тыс.