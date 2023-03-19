Форвард «Милана» Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович установил рекорд чемпионата Италии. Форвард стал самым возрастным автором гола в истории Серии А, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ибрагимович отличился в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». В компенсированное к первому тайму время форвард реализовал пенальти. Ему было 41 год и 166 дней, что сделало его самым возрастным футболистом, который забивал в Серии А. Он превзошел достижение Алессандро Костакурты (41 год и 25 дней).

Однако рекордный гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения в поединке. Встреча завершилась со счетом 3:1, а гол шведского нападающего стал единственным для «Милана». Таким образом, миланский клуб продлил серию без побед в чемпионате Италии до трех игр, команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.