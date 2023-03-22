Буффон назвал самую большую ошибку в своей карьере

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признался, что сожалеет о своем решении покинуть "Пари Сен-Жермен", передает Trend со ссылкой на Матч.

Буффон отыграл за парижский клуб в сезоне 2018/2019, после чего вернулся на родину, где сейчас выступает за "Парму".

"Париж был самым прекрасным опытом в моей жизни, а уход из "ПСЖ" — самой большой ошибкой в ​​моей карьере. Даже сегодня мои дети спрашивают меня, почему мы уехали из Парижа.

Я чувствовал себя свободным человеком, говорил по-французски, ходил в музеи… И я не думаю, что когда-либо видел команду такого уровня, как эта. Но я не мог смириться с тем, что был запасным, и мне сказали, что хотят сделать ставку на Альфонса Ареолу в Лиге чемпионов. Я отказался от 10 миллионов евро, чтобы уйти, потому что на замену я мог согласиться только в "Ювентусе", — сказал голкипер в интервью Кристиану Вьери на платформе Twitch.