Форвард «ПСЖ» Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сообщил главному тренеру «Барселоны» Хави о своем желании вернуться в каталонский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sport, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На пресс-конференции Хави признался, что возвращение аргентинца будет зависеть во многом от желания самого игрока.

По информации английского издания, Месси готов вернуться в «Барселону» в ближайшее время. Переход игрока может быть усложнен из-за ограничений финансового фэйр-плей, но каталонцы готовы сделать все возможное.