Месси готов продлить контракт с «ПСЖ», но не согласен на снижение зарплаты

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в «Пари Сен-Жермен», но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе, сообщает Goal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападающий сообщил руководству клуба, что исключает вариант, при котором продлит контракт с «ПСЖ» на худших финансовых условиях по сравнению с нынешним соглашением.

Как сообщает издание, чтобы сохранить уровень зарплаты Месси или увеличить ее, «ПСЖ» необходимо разгрузить платежную ведомость почти на 30%.