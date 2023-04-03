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Месси готов продлить контракт с «ПСЖ», но не согласен на снижение зарплаты

Спорт Материалы 3 апреля 2023 06:37 (UTC +04:00)
Месси готов продлить контракт с «ПСЖ», но не согласен на снижение зарплаты

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси хочет остаться в «Пари Сен-Жермен», но при этом не готов пойти на сокращение зарплаты в парижском клубе, сообщает Goal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Нападающий сообщил руководству клуба, что исключает вариант, при котором продлит контракт с «ПСЖ» на худших финансовых условиях по сравнению с нынешним соглашением.

Как сообщает издание, чтобы сохранить уровень зарплаты Месси или увеличить ее, «ПСЖ» необходимо разгрузить платежную ведомость почти на 30%.

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