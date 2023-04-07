Французский журналист назвал футболиста «ПСЖ» Месси «растворившимся на поле призраком»

Журналист Даниэль Риоло хочет, чтобы аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси покинул парижский клуб. Его слова приводит RMC Sport, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Чем он занимался в «ПСЖ»? Забил несколько мячей, ничего по-настоящему сумасшедшего. В Лиге чемпионов был гол в ворота «Манчестер Сити», незабитый пенальти в ворота «Реала» в прошлом году, а в этом году «Бавария» на выезде. Растворившийся на поле, призрак, Каспер, до свидания.

Спасибо, Месси, ты, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти тебя люблю, но сейчас нам нужно попрощаться», – сказал журналист.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. До французского клуба он на протяжении 18 лет выступал за «Барселону». Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. По информации СМИ, из-за большого сокращения зарплаты при подписании нового соглашения с парижским клубом Месси намерен перейти в другую команду. Среди возможных вариантов — возвращение в «Барселону» и переезд в США в один из клубов MLS.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 18 забитых мячей и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.