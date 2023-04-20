"Интер" сыграл вничью с "Бенфикой" и вышел в полуфинал ЛЧ по сумме двух матчей

Футболисты "Интера" на своем поле сыграли вничью с "Бенфикой" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась вничью со счетом 3:3. В составе миланцев забили Николо Барелла (14‑я минута), Лаутаро Мартинес (66) и Хоакин Корреа (78). У португальцев отличились Фредрик Эурсенс (38), Антониу Силва (86) и Петер Муса (90+5).

В первой игре победу со счетом 2:0 одержал "Интер". По сумме двух матчей «Интер» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с "Миланом".