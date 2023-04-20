"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Баварией" и вышел в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 1:1.

Автором первого мяча на 57‑й минуте встречи стал нападающий Эрлинг Холанд. Также в первом тайме форвард не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. В составе "Баварии" на 83‑й минуте отличился капитан команды Джошуа Киммих, который забил с одиннадцатиметровой отметки.

Холанд забил 13 голов в первых 10 матчах в плей‑офф Лиги чемпионов — это новый рекорд. Предыдущее достижение было у Садио Мане — 9 голов в первых 10 матчах в плей‑офф ЛЧ. Также Холанд повторил рекорд по голам в ЛЧ за сезон для игроков из АПЛ (12), столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне‑2002/03 в составе "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" в первой встрече победил "Баварию" со счетом 3:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал, где сыграет с испанским "Реалом".