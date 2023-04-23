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Усэйн Болт рассказал, как потерял почти 13 млн долларов

Спорт Материалы 23 апреля 2023 04:15 (UTC +04:00)
Усэйн Болт рассказал, как потерял почти 13 млн долларов

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Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт рассказал, что потерял около $13 млн, вложив их в финансовую организацию, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Случилось так, что мы инвестировали в банк, финансовую организацию. Мы начали вкладывать деньги в 2012 году. И эта организация регулярно информировала нас, что все в порядке, что она инвестировала в то и это, что она развивается. В конце концов, у меня украли деньги. Бум, вдруг объявляют, что все пропало», — передает слова Болта L.

Также многократный чемпион Игр добавил, что ему удалось не потерять все свои накопления.

Усэйн Болт за время выступлений установил восемь мировых рекордов в беге. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд.

Летом 2017 года ямайский спринтер после выступления на очередном чемпионате мира объявил о завершении карьеры. Он не смог завершить турнир из-за травмы. После завершения карьеры Болт попробовал себя в футболе. Принял участие в двух товарищеских матчах австралийской команды «Сентрал Кост Маринерс» и забил два мяча.

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