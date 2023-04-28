Определились финалисты Кубка Италии по футболу

Вчера, 27 апреля, во Флоренции состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии по футболу, в котором «Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:0 в пользу «Фиорентины». В главном матче турнира флорентийцы встретятся с миланским «Интером», который ранее в двухматчевом противостоянии оказался сильнее туринского «Ювентус» (1:1, 1:0).

Финал состоится 24 мая в Риме. «Интер» является действующим обладателем трофея.