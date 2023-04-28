Президент Ла Лиги о трансфере Месси в «Барселону»: это как в метро

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что «Барселоне» будет сложно вернуть аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«На данный момент все сложно. Время еще есть, но должны уйти футболисты, сократиться фонд заработной платы. Это необходимо для трансфера Месси.

И еще одна вещь — его зарплата. Существует много переменных. «Барса» не похожа на «ПСЖ», у которого есть нефть и деньги вместе с большим зарплатным фондом. Клубу приходится сокращать фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков.

Это как в метро — нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям все еще нужно выйти из метро», — цитирует президента Ла Лиги Marca.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Сообщалось, что игроки «Барсы» поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.