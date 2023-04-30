"Торонто" впервые с 2004 года сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ

"Торонто" в гостях со счетом 2:1 после овертайма победил "Тампу" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (34-я минута) и Джон Таварес (65). У проигравших отличился Стивен Стэмкос (45). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22, его соотечественник голкипер "Торонто" Илья Самсонов - 31 из 32. По итогам встречи Самсонова признали второй звездой матча, Василевского - третьей.

Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу "Торонто". "Тампа" по ходу противостояния трижды проиграла сопернику на своей площадке в овертайме (3:4, 4:5, 1:2). Впервые в истории плей-офф НХЛ клуб сумел победить в трех выездных встречах после овертайма. По итогам регулярного чемпионата "Торонто" занял второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, "Тампа" - третье.