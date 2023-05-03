Глава ФИФА Инфантино пригрозил отказом от трансляции женского ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пожаловался на то, что страны предлагают невысокие по стоимости предложения на покупку права трансляции женского чемпионата мира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Если предложения по-прежнему будут несправедливыми, мы будем вынуждены не транслировать чемпионат мира по футболу среди женщин в европейских странах «большой пятерки».

Призываю всех игроков, болельщиков, футбольных чиновников, политиков и журналистов по всему миру присоединиться к нам и поддержать этот призыв к справедливому вознаграждению женского футбола. Женщины заслуживают этого», — передает слова Инфантино «Би-Би-Си».

Женский чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Сборная России не принимает участие в турнире.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.