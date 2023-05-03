В Германии заявили, что спорт должен быть политизированным

Председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер заявил, что единство в мировом спорте находится под угрозой, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Как члены олимпийской семьи мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы. И ему придется снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются еще более четкие правила игры и менее разрозненные действия», — передает слова Бурместера Sportschau.de.