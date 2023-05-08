Мбаппе одобрил переход в «ПСЖ» полузащитника «Манчестер Сити» Силвы

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен приобрести у «Манчестер Сити» полузащитника Бернарду Силву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Le10sport.

Нападающий парижской команды Килиан Мбаппе, с которым руководство клуба обсуждает трансферные вопросы, уже дал согласие на переход португальского футболиста. Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш также считает перспективным трансфер Силвы.

Мбаппе ранее играл с Силвой в «Монако» и дружен с игроком «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего португальского полузащитника в €80 млн.

СМИ сообщали ранее, что руководство «Пари Сен-Жермен» спокойно относится к перспективе ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба после окончания контракта.

Парижане не торопятся предлагать Месси новый контракт, так как собираются поменять вектор трансферной политики: покупать не звездных дорогостоящих футболистов, а молодых талантливых игроков с перспективой.