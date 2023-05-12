"Каролина" стала первым финалистом Восточной конференции плей-офф НХЛ

"Каролина" в ночь на пятницу дома победила "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейкоб Славин (21-я минута), Брент Бёрнс (40) и Йеспер Фаст (68). У проигравших отличились Доусон Мерсер (16) и Тимо Майер (28). Канадец Джордан Мартинук сделал результативную передачу и продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Он повторил рекорд "Каролины" по этому показателю в играх плей-офф, ранее такое удавалось канадцу Кори Стиллману (2006) и финну Себастьяну Ахо (2020).

"Каролина" победила в серии до четырех побед со счетом 4-1. В финале конференции команда сыграет с победителем пары "Торонто" - "Флорида" (1-3). По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала победителем Столичного дивизиона, "Нью-Джерси" занял второе место. В первом раунде плей-офф "Каролина" победила "Нью-Йорк Айлендерс" (4-1), "Нью-Джерси" оказался сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" (4-3).