Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

Дубль Джонса помог "Ливерпулю" продлить победную серию в АПЛ до семи игр

Спорт Материалы 16 мая 2023 02:02 (UTC +04:00)
Дубль Джонса помог "Ливерпулю" продлить победную серию в АПЛ до семи игр

Читайте Trend в

Футболисты «Ливерпуля» в гостях победили «Лестер» в рамках 36‑го тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Кертис Джонс (33‑я и 36‑я минуты), также отличился Трент Александер‑Арнольд (70).

Ливерпульцы набрали 65 очков и продолжают идти на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Лестер» с 30 баллами занимает предпоследнюю, 19‑ю строчку.

«Ливерпуль» продлил свою победную серию в национальном первенстве до семи игр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости