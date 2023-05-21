Моуринью близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с французским «ПСЖ». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает издание La Repubblica.

Уточняется, что представители специалиста пытаются организовать встречу с руководством клуба, однако боссы римлян уклоняются от этого и избегают объяснений с тренером, что вызывает недовольство Моуринью. Жозе полагает, что может покинуть клуб в связи с ограничениями в бюджете на трансферы и с возможными нарушениями финансового fair play.

О возможном переходе Моуринью в «ПСЖ» сообщалось еще в начале мая. Сам португалец в разговорах с прессой подчеркивал, что не намерен обсуждать свое будущее. Он обращал внимание на то, что его контракт с «Ромой» рассчитан еще на год. Кроме того, замечал Моуринью, экс-генеральный директор клуба Пьетро Берарди выражал уверенность в том, что тренер останется на посту. Отметим, впрочем, что Берарди был уволен еще в апреле на фоне скандала с обысками в офисе клуба.