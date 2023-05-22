Президент Бразилии призвал ФИФА отреагировать на проявления расизма в футболе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) принять меры в связи с расистскими проявлениями в отношении нападающего мадридского "Реала" бразильца Винисиуса Жуниора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы выразить поддержку молодому темнокожему бразильскому игроку мадридского "Реала", который вчера в ходе игры на стадионе в Валенсии столкнулся с грубым оскорблением", - сказал президент в понедельник перед началом пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме.

"Недопустимо, чтобы практически в середине XXI века расистские предрассудки набирали силу на футбольных стадионах Европы. Несправедливо, что бедный парень, добившийся успеха в жизни и который становится одним из лучших игроков в мире, <...> становится объектом нападок на всех стадионах, где он появляется. Считаю важным, чтобы ФИФА, испанская [футбольная] лига и лиги других стран приняли серьезные меры, потому что мы не можем допустить проявлений фашизма и расизма на наших футбольных стадионах", - отметил Лула да Силва.