"Ювентус" лишили 10 очков в чемпионате Италии по футболу

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил "Ювентус" 10 очков в чемпионате страны нынешнего сезона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба FIGC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В январе апелляционный суд FIGC возобновил разбирательство по делу о финансовых махинациях в клубе. В итоге "Ювентус" был лишен 15 очков в чемпионате Италии, а бывшие руководители клуба были отстранены от футбола на различные сроки. Туринский клуб подал апелляцию на это решение. В апреле Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду FIGC пересмотреть решение и отменить санкции до нового судебного разбирательства.

"Ювентус" после лишения 10 очков имеет 59 очков и опустился со второго на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Бывший президент "Ювентуса" Андреа Аньелли в январе был отстранен от футбольной деятельности на 24 месяца, бывший вице-президент клуба Павел Недвед - на 8 месяцев. Апелляция Недведа на отстранение была удовлетворена судом FIGC.

Аньелли и Недвед покинули свои должности в ноябре. Их и других руководителей подозревали в нарушениях, связанных с финансовым управлением "Ювентусом". В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков.