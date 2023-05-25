Тен Хаг ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду «ПСЖ» Неймару, передает Trend со ссылкой на Матч.

Издание L’Equipe сообщало, что 31‑летний бразилец провел предварительные переговоры о переходе в английский клуб, в процесс переговоров вовлечен соотечественник Неймара Каземиро.

"Когда у нас будут какие‑то новости, мы вам расскажем об этом", — сказал голландец на пресс‑конференции.

Действующий контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Неймар провел за парижан 29 матчей, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Футболист пропускает остаток сезона из‑за травмы лодыжки.