Месси обратился к игроку «Барселоны» Альбе после его ухода из клуба

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался об уходе из «Барселоны» своего бывшего одноклубника по каталонской команде Жорди Альбы, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

«Ты был больше, чем просто друг. Рад, что мы прекрасно ладим за пределами поля. Желаю тебе и твоей семье всего самого наилучшего. Пусть новый этап карьеры принесет тебе много радости и успех», — написал Месси в социальной сети.

Альба принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

34-летний защитник официально объявил о своем уходе 24 мая. В воскресенье, 28 мая, он и полузащитник Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками «Барселоны» на домашнем стадионе сине-гранатовых в матче Ла Лиги с «Мальоркой».

Соглашение Альбы с клубом было рассчитано еще на один сезон, однако стороны пришли к соглашению о досрочном расторжении договора.