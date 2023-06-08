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Английский клуб "Вест Хэм" выиграл Лигу конференций УЕФА

Спорт Материалы 8 июня 2023 01:38 (UTC +04:00)
Английский клуб "Вест Хэм" выиграл Лигу конференций УЕФА

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В финале Лиги конференций футболисты английской команды "Вест Хэм" одержали победу над итальянской "Фиорентиной". Матч, который проходил в Праге, завершился со счетом 2:1, передает Trend.

На 62-й минуте за английский клуб отличился Саид Бенрахма, реализовав пенальти. На 67-й минуте "Фиорентина" сумела сравнять счет благодаря голу Джакомо Бонавентуры. Решающий момент наступил в последние минуты игры, когда Джаррод Боуэн точным ударом принес победу "Вест Хэму".

Столь значимый успех в финале Лиги конференций является для "Вест Хэма" их первым триумфом в этом турнире. В прошлом клуб уже добивался успеха, выиграв Кубок обладателей кубков в 1965 году и достигнув финала этого турнира в 1976 году.

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