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"Реал" готов купить футболиста "ПСЖ" Мбаппе в летнее трансферное окно

Спорт Материалы 13 июня 2023 08:17 (UTC +04:00)
"Реал" готов купить футболиста "ПСЖ" Мбаппе в летнее трансферное окно

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Испанский футбольный клуб "Реал" собирается включиться в борьбу за нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, передает Trend.

Информация об этом появилась после объявления о том, что французский футболист не собирается продлевать свой контракт с "ПСЖ". Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес всегда проявлял интерес к этому талантливому молодому форварду. Изначально планировалось подписать Мбаппе в 2024 году, однако из-за желания самого игрока покинуть "ПСЖ" возможен его трансфер уже этим летом.

Также отмечается, что Перес ведет переговоры с французским футболистом уже несколько недель.

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