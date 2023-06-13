"Реал" готов купить футболиста "ПСЖ" Мбаппе в летнее трансферное окно

Испанский футбольный клуб "Реал" собирается включиться в борьбу за нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, передает Trend.

Информация об этом появилась после объявления о том, что французский футболист не собирается продлевать свой контракт с "ПСЖ". Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес всегда проявлял интерес к этому талантливому молодому форварду. Изначально планировалось подписать Мбаппе в 2024 году, однако из-за желания самого игрока покинуть "ПСЖ" возможен его трансфер уже этим летом.

Также отмечается, что Перес ведет переговоры с французским футболистом уже несколько недель.