Азербайджанские баскетболистки вышли в полуфинал отборочного этапа Кубка Европы

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал отборочного этапа Кубка Европы.

Как сообщает Trend, наша сборная в последней групповой встрече обыграла сборную Ирландии со счетом 16:10. А в первой игре наши баскетболистки одолели сборную Мальты со счетом 17:15.

Мужская сборная нашей страны во втором групповом этапе уступила киприотам со счетом 11:22.

18 июня в 12:15 по бакинскому времени наша мужская команда проведет свой последний матч в группе против сборной Люксембурга. Полуфинальные встречи у женщин стартуют в тот же день в 16:40 по бакинскому времени.