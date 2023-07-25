В Нидерландах выпущена почтовая марка в память о Вугаре Гашимове

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпущена почтовая марка в память об известном гроссмейстере, чемпионе Европы Вугаре Гашимове. Марка выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы. Об этом сообщила Trend Life автор проекта.

Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры. Ранее были выпущены почтовые марки, посвященные поэту Низами Гянджеви, писателю Исмаилу Шихлы, композиторам Узеиру Гаджибейли, Джовдету Гаджиеву, Фикрету Амирову, исполнителю Рашиду Бейбутову, танцовщице Амине Дильбази и т.д.

Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. Трижды становился чемпионом Азербайджана: в 1995, 1996 и 1998 годах, четырежды был серебряным призером молодежного чемпионата Европы (1996-2000 годы). Гашимов четырежды выступал за команду Азербайджана на шахматных олимпиадах (2002, 2004, 2006, 2008 годы), а также входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана. В 2007 году завоевал бронзу в командном чемпионате Европы по шахматам, а в 2009 стал чемпионом Европы со сборной Азербайджана (именно Вугар принес своей команде решающее очко в последнем туре). Вице-чемпион Европы 2011 года в составе сборной и победитель турнира Reggıo Emılıa (2010-2011 годы). Скончался от тяжелой болезни 11 января 2014 года. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.