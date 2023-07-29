УЕФА на год исключил "Ювентус" из европейских турниров

БАКУ /Trend/ - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" исключен УЕФА из всех европейских соревнований на один год, говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба, передает Trend.

Согласно информации, "Ювентус" не будет участвовать в Лиге конференций в сезоне 2023/24 и также будет обязан заплатить штраф в размере 20 млн евро. Половина этой суммы должна выплачена только в случае, если финансовая отчетность за 2023, 2024 и 2025 годы не будет соответствовать требованиям УЕФА.

Решение о наказании было принято в результате расследования финансовых нарушений в клубе. Органы контроля выявили многочисленные нарушения правил финансового fair play, а также предполагаемые несоответствия в отчетности.