Сянан Шафизаде рассказал об интересных событиях Кубка мира по шахматам ФИДЕ в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Стартовавший сегодня в отеле Marriott Boulevard 10-й юбилейный Кубок мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) запомнится не только яркими баталиями, но интересными событиям, сказал в интервью Trend Life руководитель медиа World Chess Cup 2023, спортивный комментатор Сянан Шафизаде.

"Впервые в Баку Кубок мира по шахматам ФИДЕ был проведен в 2015, и нынешний чемпионат отличается своим регламентом. Соревнование будет проведено на протяжении около месяца, в котором 24 игровых и 6 выходных дня. Применятся система "нокаута", когда проигравший выбывает из кубка. Причем, за первенство будет бороться 16-кратный чемпиона мира Магнус Карлсен, который несмотря на все регалии, до сих пор так и не становился победителем в Кубке мира", - сказал Сянан Шафизаде.

Знаменательно, что за Кубок мира будут также соревноваться женщины – это для них второе такое уровня соревнование. Отдельно для мужчин и женщин созданы кубки из позолоты и мрамора, в форме короля и ферзя.

"Впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года напрямую попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций из нынешнего Кубка мира, что придает соревнованию особую значимость. Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 млн. дол. США – что также является значимой суммой. В Баку приехало рекордное количество спортсменов из 80 стран мира - 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской. Причем, Азербайджан также представляет рекордное количество шахматистов – 13 мужчин и 5 женщин, среди которых именитые международные гроссмейстеры", - отметил Сянан Шафизаде.

Регистрацию прошли более ста представителей медиа из Азербайджана, Великобритании, Турции, России, Ирана, Испании, Ботсваны, Индии и других стран.

"Все партии транслируются онлайн на шести, в том числе на официальном сайте соревнований, с комментариями. На английском языке игры комментирует пятикратный чемпион мира Вишванатан Ана́нд, а на азербайджанском – заслуженный тренер Анар Аллахвердиев. Отмечу, что 1 августа будет проведен футбольный матч между участниками соревнования, в котором также сыграет президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Более того, для шахматистов будут организованы экскурсии по достопримечательностям Баку, ознакомление гостей с национальной культурой, традициями и кухней", - добавил Сянан Шафизаде.