В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Porchester Hall Лондона прошел международный турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В соревновании, которое прошло при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Британской Ассоциации азербайджанцев и Immortal Champions, приняли участие спортсмены из Англии, Испании и других стран по муай-тай, кикбоксингу и ММА.

Центральными битвами стали поединки - Юсиф Али Талеб против Джо Белло и Кортис Аллен против Кеннета Аларкона. Призы победителям (Юсиф Али Талеб и Кортис Аллен) вручил трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, руководитель Британской Ассоциации азербайджанцев и Immortal Champions Хафиз Бахшалиев.