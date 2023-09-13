Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Спорт Материалы 13 сентября 2023 13:56 (UTC +04:00)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Porchester Hall Лондона прошел международный турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В соревновании, которое прошло при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Британской Ассоциации азербайджанцев и Immortal Champions, приняли участие спортсмены из Англии, Испании и других стран по муай-тай, кикбоксингу и ММА.

Центральными битвами стали поединки - Юсиф Али Талеб против Джо Белло и Кортис Аллен против Кеннета Аларкона. Призы победителям (Юсиф Али Талеб и Кортис Аллен) вручил трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, руководитель Британской Ассоциации азербайджанцев и Immortal Champions Хафиз Бахшалиев.

В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Лондоне прошел турнир по смешанным видам единоборств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости