Во имя побед Азербайджана! Лучшие будут определены по голливудской системе "Оскара" - Национальный спортивный телефестиваль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла пресс-конференция членов жюри второго Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным Олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана под девизом "Qələbəmiz naminə!" (Во имя побед), сообщает Trend Life.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что впервые фестиваль был проведен в 2022 году и был посвящен 30-летию НОК.

"Фестиваль в 2022 году прошел успешно, и мы решили проводить его регулярно, так как он способствует пропаганде спорта и здорового образа жизни, также мотивируя деятельность федераций. Проект будет реализовываться раз в два года, поскольку жюри принимает только новые работы, а на их создание требуется время", - сказал Чингиз Гусейнзаде.

Открытие состоится 16 января в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Фестиваль продолжится до Дня физической культуры и спорта, отмечаемого в Азербайджане 5 марта.

Глава пресс-службы НОК, главный редактор газеты Olimpiya Dünyası Мурад Фарзалиев отметил, что фестиваль призван обеспечить всем социальным слоям широкий доступ к ценностям телевизионной и кинематографической культуры путем популяризации различных видов спорта и экстремальных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей, подростков и молодежи в спортивные секции, пропаганды принципов олимпийского движения, культурного просвещения и создания возможностей для полноценного обмена опытом между авторами, производства и организации показа фильмов и программ, связанных со спортом.

Генеральный продюсер проекта, академик Академии Евразийского телевидения и радио Арзу Гуламов, выразив признательность всем, кто оказал поддержку фестивалю, отметил, что победители в пяти номинациях - "Zərif qəhrəman" (Элегантная героиня - посвящена женщинам-спортсменам), "Qələcəyin qalibləri" (Будущие победители – посвящен детско-юношескому спорту), "Həyat naminə idman" (Спорт во имя жизни), "Güclü iradəli" (За волю к победе), "Reklam, promo çarxlar" (Реклама" и промо-ролики) будут определены по голливудской системе "Оскара".

"На фестиваль могут быть представлены документальные и художественные фильмы, телепрограммы, рекламные и промо-ролики производства государственных и частных телеканалов, продюсерских студий, спортивных федераций и коммерческих компаний в 2022-2024 годах, посвященные популяризации спорта и спортсменов", - сказал Арзу Гуламов.

Прием заявок для участия в фестивале начался 5 декабря 2023 года и завершится 31 января этого года. Авторы и организации, желающие принять участие в фестивале, должны представить свои защищенные авторским правом фильмы, программы, рекламные и промо-ролики (DVD-диск, флеш-карта) или отправить их на адрес электронной почты [email protected]. Более подробно об этом по http://millitvfest.az/ , https://www.facebook.com/millitvfest.az/ и в соцсетях.

Председатель жюри фестиваля, олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова отметила, что в мире наблюдается очень большой интерес к женскому спорту.

"Женщины сейчас больше занимаются спортом. Международный Олимпийский комитет так же нацелен на то, чтобы женщины составляли не менее 50 процентов спортсменов. Надеюсь, что второй фестиваль будет еще более интересным, чем первый, что, бесспорно, способствует повышению интереса молодежи к спорту", - сказала Земфира Мефтахетдинова.

Член жюри, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер Олег Сафаралиев отметил, что проекты должны отвечать основной идее фестиваля – популяризации и повышению интереса к различным видам спорта, здорового образа жизни, осмыслению его роли в современном обществе, поощрению и оказанию поддержки для создателей визуальных произведений о спорте и спортсменах.

"Особое внимание при выборе победителей будет уделено патриотизму и качеству представляемых работ, которые должны нести в себе законченную драматургическую идею и профессиональный подход к производству", - отметил Олег Сафаралиев.

Член жюри, актер легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссер и продюсер Энвер Мансуров подчеркнул важность совместной плодотворной деятельности различных структур и организаций, федераций и СМИ.

"За каждой победой спортсменов стоит многолетний тяжелый труд. И экранизация происходящих процессов и событий, создание новых фильмов и программ, промо-роликов, посвященных различным видам спорта и спортсменам, является важным фактором в воспитании в духе патриотизма и любви к своей Родине", - отметил Энвер Мансуров.

Член жюри, основатель ОО "Центр детского творчества "Vətən" Захра Гулиева отметила значимость фильмов и передач, посвященных развитию детско-юношеского спорта, что очень важно для привлечения к занятию спортом подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни.

"Как правило, о победах детей и юношества на различных спортивных аренах мы даем краткую информацию. И в этой сфере необходима широкая пропаганда, нужно показывать путь ребенка к этому успеху, что станет мотивационным фактором, залогом еще больших побед на мировых аренах", - отметила Захра Гулиева.

Затем члены жюри и оргкомитета ответили на вопросы представителей СМИ.

Партнер фестиваля - ОО "Клуб дзюдо 2012".

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World, Idman.Biz

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